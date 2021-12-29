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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, "Yarın, Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe’den saat 05.00 ve 09.00’da, Gökçeada’dan ise saat 07.00’de seferler yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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