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Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor

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Çanakkale’de Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
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Çanakkale’de Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada hattı ile Geyikli- Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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