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Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki seferler de iptal

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Çanakkale’de Bozcaada ve Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege’deki fırtına ve yağmur nedeniyle bugünkü seferler de iptal edilmişti.

Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki seferler de iptal
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Çanakkale’de Bozcaada ve Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege’deki fırtına ve yağmur nedeniyle bugünkü seferler de iptal edilmişti.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, " Cumartesi günü, Kabatepe-Gökçeada hattı ile Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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