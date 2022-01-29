banner4556

Gökyüzünün kızıllığı eşliğinde muhteşem dans

banner4336

Tekirdağ’da günbatımıyla kızıllaşan şehrin semalarında adeta dans edercesine hareket eden sığırcık kuşları izleyenleri mest etti.

Gökyüzünün kızıllığı eşliğinde muhteşem dans
banner4582

Tekirdağ’da günbatımıyla kızıllaşan şehrin semalarında adeta dans edercesine hareket eden sığırcık kuşları izleyenleri mest etti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi semalarında akşam saatlerinde günbatımıyla kızıl renge bürünen gökyüzünde toplanan sığırcık kuşları bir süre sonra akrobatik hareketler yaparak, havada çeşitli şekiller çizmeye çalıştı. Sığırcık kuşları havada senkronize uçuşları ile adeta dans ederek, görsel bir şölen oluşturdu.

Danslarıyla kararan gökyüzünde kayboldular

banner4575

Muhteşem dans kameralara yansırken, yaptıkları hareketlerle görenlerin ilgisini çeken sığırcık kuşları, Tekirdağ’ın kızıl renge bürünen semalarına renk kattı. Grup halinde hiç düzeni bozmadan uçan sığırcıklar, gökyüzünün kararmaya başlaması ile muhteşem danslarıyla ortadan kayboldular.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı,...
Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı,...
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616