GranFondo İstanbul pedalları Beykoz’da döndü

Avrupa’nın popüler yol bisiklet yarışı serilerinden Turkcell GranFondo heyecanı bu yıl ilk kez İstanbul’da yaşandı. 15 ülkeden yaklaşık bin bisikletsever Beykoz’da pedal çevirdi.
Granfondo’nun İstanbul’da ilkini gerçekleştirdiğini söyleyen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ”Burada muhteşem bir enerji var. Beykoz’un enerjisi yüksektir ama Granfondo İstanbul ile enerjimiz biraz daha yükseldi. Bu anlamlı organizasyona katılan sporcu arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Onlarla bir anlam kazandı. Beykozlu hemşerilerime de teşekkür ediyorum bize bu yetkiyi verdiler” diye konuştu.İlk yarışı olduğu için heyecanlı olduğunu söyleyen Nurullah Kılınç, ”Benim ilk yarışım ve deneyimim, o yüzden heyecanlıyım. Pandemi sürecinde bu yarışın yapılması mükemmel bir şey. Tüm arkadaşlara başarılar dilerim” dedi.