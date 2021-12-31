Güney Marmara’da yeni yıl enerjisi

Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), yeni yıl akşamında da kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor.

UEDAŞ’ın yılbaşı mesaisinde yer alan 351 kişilik saha ekibi yeni yılı aydınlatma direği ve enerji hatlarında çalışırken karşılayacak. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde bir nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ’ın ekipleri yeni yılı kesintisiz enerji mesaisinde karşılıyor.

Abonelerine kesintisiz enerji hizmeti sağlamak adına çalışmalarını yürüten ekipler 128’i sepetli, 66 adet 4x4 arazi aracı ve 1 adet paletli kar aracı ile sahada görev yapmaya devam edecek.

Saha ekibinin yanı sıra elektrik şebekesinin online kontrolünü sağlayan SCADA sistemiyle de şebekesinin uzaktan ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam edecek. Saha çalışanları kesintilere kısa sürede müdahale ederek çözülmesi noktasında da vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var güçleri ile çalışacak.