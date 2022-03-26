Gürsu’nun hastane yoluna çağdaş kimlik

Gürsu Mehmet Müezzinoğlu Caddesi, yapılan genişletme çalışmalarıyla daha konforlu hale getiriliyor.

Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi, Gürsu Spor Fabrikası, Gürsu Futbol Sahası ve halı sahalar, Gürsu Şehir Parkı, Mustafa Hallaç Piknik Alanı, okul alanları, tarım alanları ve Bursa merkeze ulaşımın sağlandığı Mehmet Müezzinoğlu Caddesi, genişletme çalışmaları ve çağdaş kent kimliğine yakışacak yeni düzenlemelerle hizmete açılacak.

Çalışmaları inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yaklaşık iki yıldır süren mahkeme süreci netleşti ve Büyükşehir Belediye’mizin desteğiyle kamulaştırılan alanların yıkım çalışmalarını başlattık. Mevcutta 8 metre olan Mehmet Müezzinoğlu Cadde’miz genişletme çalışmalarımızla 15 metrelik genişliğe ulaşacak. Hemşehrilerimizin en yoğun kullandığı yollarımızdan biri olan caddemiz genişletme çalışmalarımızın tamamlanmasıyla, gidiş geliş yönünde araç trafiği, bisiklet ve yaya yürüyüş yollarıyla çok daha konforlu olarak hemşehrilerimize hizmet verecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a ilçemize kazandırdığımız bu yolun yenilenmesinde verdiği destek için teşekkür ediyorum. Hem Cüneyt Yıldız Devlet Hastanemiz’e hem Spor Fabrikamız’a ulaşımın sağlandığı hem de Bursa’nın doğu yakasından çevre yoluna bağlantı yolu olarak kullanılacak olan caddemizi inşallah en kısa zamanda, kaldırımıyla, yeni asfaltıyla hizmete açacağız. Gürsu’muza hayırlı olsun” dedi.

Gürsu’luların yürüyüş yapmak amacıyla da yoğun olarak kullandığı cadde, oluşturulacak yürüyüş yolu ve bisiklet yoluyla da, Gürsulular’a spor yapma imkanı da sunacak.