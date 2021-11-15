Hasadında sona gelinen cennet hurmaları kurutulmaya bırakıldı

Bilecik’te hasadının sonuna gelinen ’Cennet Hurması’, başka bir ismiyle Trabzon hurmasının olgunları toptan pazarcılara satılırken, olgunlaşmamışları kurutulmaya bırakıldı.

Bilecik merkeze bağlı, Küplü, Başköy ve Bekdemir köylerinde bin dönümlük bahçede yetişen ’Cennet Hurması’ hasadında sona gelindi. Bu köylerin yüzde 70’inin geçim kaynağı olan hurma hasadında bu yıl yüzler gülerken, ürünlerin olgunları toptan pazarcılara satıldı, olgunlaşmamış cennet hurmaları kurutulmaya bırakıldı. Baştacı Kadınlar Derneği ürünün daha iyi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kurutma serası oluştururken, olgunlaşmamış cennet hurmaları burada kurutulmaya bırakıldı.

Serayı ziyaret eden Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik’te ağaçlardan tek tek toplanan olgunlaşmamış cennet hurmaları, kabuklarının soyulmasının ardından özel tezgahlar, evlerin çatı ve kapı önlerinde kurumaya bırakıldığı söyledi. İnsan sağlığına pek çok faydası olan cennet hurması kurutma işleminin ardından lezzeti ile damakta unutulmaz bir tat bıraktığı anlatan Yoldaş, "Geçtiğimiz yıllarda il müdürlüğümüzce hazırlanan ’Cennet Hurması’ projesi kapsamında kurutma platformu kurdurmuştuk. Burada tamamen doğal olarak yetişen cennet hurmasının katma değerini yüksek bir hale getirip ve piyasaya sürerek, üreticimizin bütçesine daha fazla katkı sağlar bir hale getirdik” ifadelerine yer verdi.