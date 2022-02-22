banner4556

Havsa’da yoğun sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

banner4664

Edirne’nin Havsa ilçesinde etkili olan yağış sonrası dere yatakları taşarken cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Havsa’da yoğun sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
banner4582

Edirne’nin Havsa ilçesinde etkili olan yağış sonrası dere yatakları taşarken cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Edirne’min Havsa ilçesinde sabah saatlerinde itibaren etkisini hissettiren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bulunan dere yatakları yağışın etkisiyle taştı. araçlar ilerlemekte zor anlar yaşarken cadde ve sokaklar ise sular altında kaldı. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alıp önlemlerini alan vatandaşlar ıslanmaktan kurtuldu.

banner4336

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada yağışların devam edeceği, sel, su baskını ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Üniversite öğrencileri Edirne’ye madalya ile...
Üniversite öğrencileri Edirne’ye madalya ile...
  1. EDİRNE

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666