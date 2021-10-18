Hayvanları Koruma Kurulu Gemlik’te toplandı

İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı, Gemlik Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantıya Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mert Dimili, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Bursa Veteriner Hekimler Odası temsilcileri ve ilçe belediyeleri Veteriner İşleri müdürleri katıldı. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veterinter Hekim Dr. Hakan Uğur’un açılışını yaptığı toplantıda Gemlik’te kurulacak modern ve gelişmiş hayvan rehabilitasyon merkezi hakkında bilgi verildi.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Melike Baysal, “Gemlik Belediyesi’nin de sahipsiz hayvanlar için bir rehabilitasyon merkezi hazırlığı yaptığını öğrendik, çok güzel bir . Başarılı organizasyon için Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü değerli meslektaşım Veteriner Hekim Hakan Uğur’a teşekkür ederim” dedi.

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Hakan Uğur ise, özellikle sokak hayvanlarının kısırlaştırılma sayısının artırılması gerektiğini vurgulayarak, “Belediyelerdeki veteriner hekimlik hizmetlerinin geliştirilerek artması, rehabilitasyon merkezlerinin her ilçede yaygınlaştırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.