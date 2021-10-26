Hersek Lagününde "dikkuyruk" sürprizi

Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagününde yapılan son çalışmada, soyu tükenme tehlikesi altında olan türler kategorisinde olan "dikkuyruk" ördeği görüldü.

236 kuş türünün gözlemlendiği Hersek Lagünü Sulak Alanında Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Ekibinin yaptığı son çalışmalarda, soyu tükenme tehlikesi altında olan türler kategorisindeki dikkuyruk ördeği tespit edildi. Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi (ornitolog) Fatih Bülbül tarafından yapılan çalışmada nesli tükenme tehlikesi altındaki kırmızı listede (IUCN Red List) olan dikkuyruk ördeği (Oxyura leucocephala) tespit edilerek kayıtlara geçirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Ornitolog Fatih Bülbül, “Nesli tükenen kategorisinde kırmızı listede bulunan, alan için nadir tür olan dikkuyruk ördeği yıllar sonra Hersek Lagününe gelerek bizlere sürpriz yaptı. Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde sayıları 1024 olan flamingoların yanında alanımızı şimdiden dolduran ördekler, balıkçıllar, batağanlar, dalgıçlar, martılar ve kıyı kuşları bizlere mutluluk vermekte. Flamingoların sayısı, 1024 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Alanı dolduran ördeklerle birlikte 6 birey tepeli Patka’nın daha bugünlerde alanı ziyaret etmeleri de Hersek Lagünü sulak alanının su kuşları için ne kadar değerli olduğunu göstermekte. Alanımızı ziyaret eden, konaklayan kuşları en iyi şekilde misafir edebilmek için gerekli önlemleri titizlikle almış durumdayız” diye konuştu.