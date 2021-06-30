İBB’nin özensiz çalışması ağaçlara zarar verdi

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İBB yönetiminin yapımını yılan hikayesine çevirdiği Sultanbeyli metro inşaatında tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. İBB, Sultanbeyli’de inşaat çalışmaları kapsamında ağaç kıyımı yaptı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı paylaşımla konu hakkında açıklamada bulundu.

İBB’nin özensiz çalışması ağaçlara zarar verdi
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İBB yönetiminin yapımını yılan hikayesine çevirdiği Sultanbeyli metro inşaatında tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. İBB, Sultanbeyli’de inşaat çalışmaları kapsamında ağaç kıyımı yaptı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı paylaşımla konu hakkında açıklamada bulundu.

Metro çalışmaları bahane edilerek Sultanbeyli’de ağaçlar yok edildi. Görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Vatandaşlar İBB tarafından yapılan ağaç kıyımına tepki gösterdi. Vatandaşların yanı sıra Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin kişisel sosyal medya hesabından 2010 yılında bölgeye dikilen ağaçların fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarla birlikte paylaşılan notta, "2010 yılında yan yollarımıza diktiğimiz 5 bin Leylandi ağacından metro inşaat sahası içindekileri kırarak yok etmek yerine, transplantasyon aracı ile söküp bize teslim etseydiniz, ilçemizin uygun yerlerine tekrar dikebilirdik" ifadelerine yer verildi.
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