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İki yılan tavuk kümesine dadandı

Çatalca’da tavuk kümesine giren iki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

İki yılan tavuk kümesine dadandı

Çatalca’da tavuk kümesine giren iki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Çatalca’da akşam saatlerinde kümesinden tavukların seslerini duyan vatandaş, kümesin içine baktığında iki yılan görünce koşarak uzaklaştı. Hemen itfaiye ekiplerine haber veren vatandaş, itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, kümeste bulunan yılanları çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler, sopalarla yılanları kümesten çıkartıp doğaya bıraktı.

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