İnegöl’de her eve çöp konteynırı

Türkiye’nin en temiz şehri unvanına talip olan İnegöl Belediyesi, 2021 yılında merkez mahallelerde ferdî çöp konteynırı dağıtımlarını sürdürdü.

19 mahallede tamamlanan dağıtımlar Akhisar ve Huzur mahallelerinde ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak. Proje nihayete erdiğinde 18 bin 760 adet farklı boyutlarda münferit çöp konteynırı ve 82 bin 420 adette geri dönüşüm kutusu dağıtılmış olacak. En temiz şehir İnegöl hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen Belediye Başkanı Alper Taban, bu alanda önemli çalışmalara imza atan Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Alper Taban, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2021 yılını verimli bir şekilde geçirdi. Temizlik konusunda hedeflerimiz de var. Temiz ve marka şehir İnegöl hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda köklü kararlar alıp hızlı bir şekilde uygulamaya da geçtik. Ferdî çöp konteynırı uygulaması bu değişimlerin başında yer alıyor. Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerini kendi bünyemize dahil ettikten sonra temizlik konusunda ortaya koyduğumuz bir anlayış vardı. Yıl sonu itibariyle 21 merkez mahallemizin 19’unda bireysel çöp konteynırı ve geri dönüşüm kutusu dağıtımlarımız tamamlandı. Akhisar ve Huzur mahallelerimizde ise devam ediyor. Ocak ayı sonunda dağıtımlar tamamlandığında toplam şehrimizde 18 bin 760 adet farklı boyutlarda münferit çöp konteyneri ve 82 bin 420 adet de geri dönüşüm kutusu dağıtmış olacağız. Vatandaşlarımızın da desteğiyle hem daha temiz bir İnegöl’e kavuşmuş olacağız, hem de geri dönüşüm atıklarını kaynağında ayrıştırmış olacağız” dedi.

Öte yandan, yıl içerisinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün rutin faaliyetlerine de ara vermeden devam ettiğini kaydeden Başkan Alper Taban, “15 ayrı başlık altında vatandaşlarımızdan toplam 17 bin 781 başvuru gelmiş. Arkadaşlarımız bu talepleri bir bir adreslerinde çözüme kavuşturmuş oldu. Bu talepler, molozların alınması, atıkların bertaraf edilmesi, çöplerin alınması, sokak temizliği, konteyner talebi, geri dönüşüm alınması, kurban atık toplama, kedi ve köpek ölüsü alınması, atık yağ alımı, ahşap atık alınması, yıkama yapılması, geri dönüşüm şikâyeti, geri dönüşüm kutusu talebi, zamansız çöp çıkartılması ve çöplerin çevreye atılması konuları. 153 Çözüm Merkezimize gelen bu talepler, en kısa sürede ekiplerimiz tarafından sonuca ulaştırıldı” diye konuştu.