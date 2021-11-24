Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl ilçesinin Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi ve civarında 25.11.2021-25.12.2021 tarihleri ve 10.00-16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
İnegöl’de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl ilçesinin Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi ve civarında 25.11.2021-25.12.2021 tarihleri ve 10.00-16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.