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İnegöl’de su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl ilçesinin Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi ve civarında 25.11.2021-25.12.2021 tarihleri ve 10.00-16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

İnegöl’de su kesintisi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl ilçesinin Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi ve civarında 25.11.2021-25.12.2021 tarihleri ve 10.00-16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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