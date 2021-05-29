İstanbul Anadolu Yakası’nda 1 Haziran’da 13 saatlik su kesintisi

Anadolu Yakası’nda Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması nedeniyle 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Anadolu Yakası’nda 1 Haziran’da 13 saatlik su kesintisi
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Anadolu Yakası’nda Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması nedeniyle 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

İSKİ’nin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler:

Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye İlçeleri.

Sancaktepe ve Üsküdar İlçelerinde : Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri".
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