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İstanbul Anadolu yakasında gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu

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İstanbul Anadolu Yakasında gece saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Anadolu yakasında birçok noktada kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Birçok ilçede lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü.

İstanbul Anadolu yakasında gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu
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İstanbul Anadolu Yakasında gece saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Anadolu yakasında birçok noktada kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Birçok ilçede lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü.

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İstanbul’da Cuma gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttırdığı ve gece saatlerinde, karın sağanak şekilde yağacağı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunulmuştu. Etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde bazı ilçelerde şiddetlendi. Anadolu Yakasında ise lapa lapa yağan karın etkisiyle sokaklar beyaza büründü.

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