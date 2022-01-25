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İstanbul beyaz gelinliğini giydi, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

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İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası Anadolu yakasında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı ile birlikte Anadolu Yakasında oluşan kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.

İstanbul beyaz gelinliğini giydi, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
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İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası Anadolu yakasında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı ile birlikte Anadolu Yakasında oluşan kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.

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Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı, Anadolu Yakasında da etkili oldu. Orman, deniz ve Adalar çevresinde beyaz manzaralar ortaya çıktı. Beyaza bürüne Anadolu Yakası kartpostallık görüntülere sahne oldu. İzleyenleri hayran bırakan İstanbul’un eşsiz şehir manzarası drone ile görüntülendi.

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