İstanbul ve Trakya için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, İstanbul ve Trakya çevresinde gökgürültülü sağanak yağışın beklendiğini belirterek vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada tahminlere yer verilerek olumsuz hava şartlarından oluşabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, "15.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve

Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gökgürültülü sağanak yağışların, 16.06.2021 Çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.