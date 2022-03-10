İstanbul’a etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi

İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, Aydos ve çevresi dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde cadde, sokak ve evlerin çatısı beyaz örtü ile kaplandı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar karlı havada yürümekte zorlandı. Şehrin manzarası dron ile havadan görüntülendi.