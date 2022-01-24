İstanbul’a girişe kar engeli

İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle Tekirdağ’dan İstanbul istikametine giden araçların girişleri durduruldu. Olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşlara il sınırları dışına çıkmaması uyarısında bulunan Tekirdağ Valiliği, İstanbul gidiş yönüne araç geçişlerini durdurdu.

Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İstanbul ilinde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için, İstanbul iline hareket eden araçların, ikinci bir duyuruya kadar ilimiz sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için görevlilerimize yardımcı olmaları önemle rica olunur” denildi.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamasında, “Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Kırmızı ünlem işareti simgesi Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur” dedi.