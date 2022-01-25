İstanbul’a kar nedeniyle gidemeyen 200 kişi Trakya’da yurtlara yerleştirildi

İstanbul’daki kar esareti nedeniyle yoldan çevrilen 200 vatandaş Tekirdağ ve Kırklareli’deki yurtlarda misafir ediliyor. Konuyla ilgili konuşan vatandaşlar, “Allah devletimize zeval vermesin. Bizi açıkta koymadı. Gerekli ilgiyi gösteriyorlar. Burada çayımız, çorbamız bütün imkanlar var” dediler.

İstanbul’da yaşanan kar fırtınası sonrası Tekirdağ Valiliği koordinesinde harekete geçen jandarma ve polis ekipleri adeta İstanbul sınırına bariyer kurarak, vatandaşların yollarda mahsur kalmaması için geçişlere izin vermedi. Trakya’da çevrilen vatandaşların mağdur edilmemesi için de yaklaşık 200 kişi Kırklareli ve Tekirdağ’daki devlet yurtları ve pansiyonlarında misafir ediliyor.

Konuyla ilgili Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, “İstanbul ilinde yaşanan hava koşulları nedeni ile ilimizde misafir ettiğimiz, 133 vatandaşımızı Süleymanpaşa ilçemizde, 4 vatandaşımızı Çorlu ilçemizde, yurtlarımızda ağırladık, ihtiyaç olduğu müddetçe de ağırlamaya devam edeceğiz. Hava muhalefeti nedeniyle yollarda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezini araması halinde yardım ekiplerimiz derhal yönlendirilecektir” denildi.

Kırklareli Valiliğince de yapılan açıklamada, “Yola devam edemeyen ve barınma ihtiyacı talebinde bulunan ailelerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı KYK yurtlarında misafir ediliyorlar” denildi.

“Allah devletimize zeval vermesin”

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü yurtlarında misafir edilen vatandaşlardan Serkan Aydın, “Maalesef hava şartları sonuçta bu doğa olayı. Her zaman olan şeyler. Allah devletimize zeval vermesin. Bizi açıkta koymadı. Gerekli ilgiyi gösteriyorlar. Burada çayımız, çorbamız bütün imkanlar var yani. Zaten yola devam etseydik orada daha büyük sıkıntı olacaktı. Yani yolda böyle bir imkan yok. Şu an memnunuz, beklemedeyiz bakalım yollar ne zaman açılırsa bizde o zaman yolumuza davam edeceğiz” dedi.

Halil İbrahim Kurt ise “Allah razı olsun valiliğimizden bize böyle yardımcı oldular. Daha ne diyeyim bu karda kışta yurtsuz yuvasız kalmadık. Yatak yemek. Ne söyleyeyim daha” diye konuştu.

Kırklareli’de misafir edilen vatandaşlardan Mustafa Yeliz ise, “İstanbul’a giderken yolun kapalı olduğunu gördük. Çevirdiler bizi İstanbul’a gidilmediğini söylediler. Bizi buraya yurda yerleştirdiler. Edirne’ye alım satım için gitmiştim. Yol kapalı olunca kaldık burada. Akşam saat 8’den beri buradayız” şeklinde konuştu.

Trakya’da misafir edilen yaklaşık 200 kişi İstanbul’daki yolların açılmasını bekliyor.