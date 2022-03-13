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İstanbul’da aileler kardan adam yaparak eğlendi

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İstanbul Eyüpsultan’da karın yağmasını fırsat bilen aile, çocuklarıyla birlikte kardan adam yaparak eğlendi.

İstanbul’da aileler kardan adam yaparak eğlendi
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İstanbul Eyüpsultan’da karın yağmasını fırsat bilen aile, çocuklarıyla birlikte kardan adam yaparak eğlendi.

Çocuklarının boyundan daha büyük kadardan adam yapan ailenin eğlenceli anları kameraya yansıdı.

İstanbul’da kar yağışı günlerdir etkisini sürdürüyor. Bazı vatandaşlar karın çilesini yaşarken, kimileri de kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Alibeyköy’de yaşayan Sezer Akdağ, eşi ve çocuğuyla birlikte kardan adam yaptı. Akdağ ailesinin eğlenceli halleri görenlerin içini ısıttı. Aile çocukları Mirzah’ın boyundan daha uzun kardan adam yaparken, eğlenceli halleri kameraya yansıdı.

Minik Mirzah, “Kardan adam yapmak çok güzel, harika oluyor” derken, baba Sezer Akdağ, “Karın keyfini çıkartmaya çalışıyoruz. İnşallah kardan adam yaparak sanat eseri ortaya çıkartacağız” dedi.

Minik Mirzah, daha sonra karın üzerine yatarak etrafına neşe saçtı.

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