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İstanbul’da beklenen yağmur başladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur başladı. Yağmur nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul’da beklenen yağmur başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur başladı. Yağmur nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmurun İstanbul genelinde etkili olacağı uyarısında bulunmuştu. İstanbul’da Anadolu Yakasında bazı bölgelerde yağmur etkili oldu. İstanbulluların yağmura hazırlıklı olduğu görüldü.

Trafikte yoğunluk oluştu

Öğlen saatlerinde başlayan yağmur, bazı bölgelerde trafiğe neden oldu. İBB’nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 53’ü aştı. Akşam saatlerinden itibaren hafif görülen yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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