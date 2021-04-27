İstanbul’da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden gaz kokusu

İstanbul’da gece yarısı kentin sahil kesimlerindeki ilçelerde hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu. Yapılan incelemeler sonucunda kokunun bir doğalgaz tankeri gemisinden kaynaklanan sızıntı nedeniyle çevredeki ilçelere yayıldığı ortaya çıktı.
İstanbul’da gece saatlerinde kentin sahil kesimlerine yakın ilçelerde yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu. Bakırköy’den Silivri’ye kadar uzanan yoğun gaz kokusu vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşların ihbarı üzerine İGDAŞ ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucunda gaz kokusunun saat 02:00 sularında Bakırköy açıklarından Avcılar istikametine seyir halinde olan bir doğalgaz tanker gemisinden kaynaklanan sızıntı nedeniyle geminin güzergahındaki ve çevredeki ilçelere yayıldığı ortaya çıktı.
"Tedirgin olduk"
‘’Yoğun miktarda bir gaz kokusu vardı. Acaba bir kaçak mı var çünkü daha önce medyadan da takip ediyorduk, gaz sıkışmasından kaynaklı patlamalar oluyordu. Ben o yüzden koşumu yarım bıraktım. Normalde daha fazla sürüyordu koşum ama o gaz kokusunu aldıktan sonra bir tedirgin olduğumdan dolayı koşumu da yarım bıraktım’’ diye konuştu.Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 09:09