İstanbul’da göç etmeyen flamingolar kışın görüntülendi

Büyükçekmece Gölü üzerindeki flamingoların beslenmek için ayaklarını bir ritme uyduruyor gibi senkron bir şekilde hareket ettirmeleri renkli görüntüler oluşturdu. Kış mevsimine rağmen halen göç etmeyen kuşların uçarken çekilen görüntüleri belgeselleri aratmadı.

Mimar Sinan ile Büyükçekmece arasında yer alan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresinde pembe renkleri ile hemen dikkatleri üzerine çeken flamingolar, kartpostallık kareler oluşturdu. Büyükçekmece Gölü üzerinde 2 yıl önce ilk kez görüntülenen flamingolar yeniden kış mevsiminde görüntülendi. Genelde sürü haline hareket eden kuşlar sığ sularda besleniyor. Tabandaki yosun ve diğer besinleri yemek için ayaklarını bir ritme uyduruyor gibi senkron bir şekilde hareket ettirmeleri renkli görüntüler oluşturdu. Uçarken görüntülenen flamingolar daha koyu renkte olan pembe kanatları ile eşsiz manzaralar oluşturdu.

Anadolu’da daha çok “Allı turna” olarak adlandırılan flamingoların kanat açıklıkları 1.60 metreyi bulabiliyor. Yetişkinlerinde pembe renkler daha hakim iken genç olanlarda ise beyaz renkte olduğu görülüyor. Türkiye’de İzmir, Gediz Deltası ve Konya Tuz Gölü civarında ciddi popülasyonların olduğu biliniyor. Leylek familyasından olan flamingolar insanlara yakın yerlerde görüntüleniyor. Bu kuşların renkleri beslendikleri yiyeceklerdeki karotin miktarı ile ilişkilidir. Suda avladıkları yengeç, karides ve artemia gibi besinlerde karotin maddesi bulunmaktadır.