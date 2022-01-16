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İstanbul’da gün doğumuyla birlikte kar manzarası kameralara yansıdı

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İstanbul’da kuşlar ve bulutlar eşliğindeki gün doğumuyla birlikte kar manzarası görsel bir şölene dönüştü. Kar yağışı ile binaların çatısı beyaza bürünürken, kentin semalarında güneşin yüzünü gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul’da gün doğumuyla birlikte kar manzarası kameralara yansıdı
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İstanbul’da kuşlar ve bulutlar eşliğindeki gün doğumuyla birlikte kar manzarası görsel bir şölene dönüştü. Kar yağışı ile binaların çatısı beyaza bürünürken, kentin semalarında güneşin yüzünü gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

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İstanbul’da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı bugün güneşin yüzünü göstermesiyle görsel bir şölen oluşturdu. Güneşin bulutların arasından süzüldüğü anlarda yansıyan kızıllık kenti kırmızıya boyarken evlerin çatıları ise yağan kar ile beyaza büründü. Eşsiz bir manzaranın oluştuğu o anlar drone ile görüntülendi.

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