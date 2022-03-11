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İstanbul’da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı, trafik yüzde 11’e düştü

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul’un yollarında doluluk oranı iş çıkışı mesai saati bitiminde yüzde 11’e düştü. Yollardaki son durum Maltepe D-100 karayolunda havadan görüntülendi.

İstanbul’da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı, trafik yüzde 11’e düştü
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul’un yollarında doluluk oranı iş çıkışı mesai saati bitiminde yüzde 11’e düştü. Yollardaki son durum Maltepe D-100 karayolunda havadan görüntülendi.

İstanbul’da kar yağışı ara ara etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü tedbirlere uyarak otomobillerini trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 17.30 sıralarında trafik yüzde 11 seviyelerine düştü. Boş kalan yollardaki son durum Maltepe D-100 karayolunda dron ile havadan görüntülendi.

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