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İstanbul’da kar geride kaldı, trafik yüzde 60’ı buldu

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İstanbul’da kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Kadıköy mevkiinde uzayan araç kuyruğu havadan görüntülenirken trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi.

İstanbul’da kar geride kaldı, trafik yüzde 60’ı buldu
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İstanbul’da kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Kadıköy mevkiinde uzayan araç kuyruğu havadan görüntülenirken trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi.

İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışı yerini yağmur yağışlarına bıraktı. Sabah saatlerinde evinden çıkarak işine gitmek isteyen araç sürücüleri ve servis araçları D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi.

Oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

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