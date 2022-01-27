İstanbul’da kar yağışı seraları vurdu

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı, Çatalca’daki seraları vurdu. Bölgede seracılıkla uğraşan birçok çiftçinin hem seraları çöktü, hem de içindeki ürünleri zarar gördü.

İstanbul’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kızılcaali Mahallesi’nde bulunan birçok sera, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. İçinde ürün bulunan seraların çoğu kullanılamaz hale geldi. Geçtiğimiz aylarda lodos yüzünden yıkılan seralar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onarılmıştı. Onarılan seralar bu seferde kar yüzünden çökünce çiftçiler ne yapacağına şaşırdı. Yoğun kar yağışı nedeni ile yıkılan seralar drone ile havadan görüntülendi.

“Benim 12 tane seram vardı bir tane sağlam kaldı”

Kar yağışından dolayı seraları çöken Ahmet Sönmez, “Seralarımız yağan kardan dolayı zarar gördü. Benim 12 tane seram vardı bir tane sağlam seram kaldı. Diğer komşularımızın da yüzde sekseninin zararı var, bundan bir ay önce lodos fırtınası yüzünden seralarımız zarar görmüştü. Allah razı olsun Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yapılan desteklerle onarmıştık, şimdide yağan kar yüzünden onlarda yıkıldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.