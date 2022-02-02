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İstanbul’da karlar erimeye başladı, barajlarda sadece yüzde 2’lik artış oldu

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İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve göllerinin çevresini kaplayan karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarında yüzde 2.02’lik bir artış oldu. Kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü.

İstanbul’da karlar erimeye başladı, barajlarda sadece yüzde 2’lik artış oldu
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İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve göllerinin çevresini kaplayan karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarında yüzde 2.02’lik bir artış oldu. Kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü.

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İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında ise beklenen artış olmadı. İstanbul’un barajlarında kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü. Son 10 gündeki artış yüzde 2.02 olarak kayıtlara geçti.

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