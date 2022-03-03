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İstanbul’da kentin yüksek kesimlerine kar yağışı başladı

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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren, özellikle kentin bazı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Pendik’te de Aydos Ormanı ve çevresinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul’da kentin yüksek kesimlerine kar yağışı başladı
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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren, özellikle kentin bazı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Pendik’te de Aydos Ormanı ve çevresinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul’da Meteoroloji Müdürlüğü’nün açıklamalarının ardından Avrupa yakasında gece saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde ara ara etkisini gösteriyor. Aralıklarla yoğun şekilde yağan kar yer yer sis oluşmasında etkili oldu. Anadolu Yakasının yüksek kesiminde yer alan Pendik Aydos Ormanı ve çevresinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

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