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İstanbul’da masalsı kar manzaraları, tarihi yarımada beyaza büründü

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Tarihi yarımada kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

İstanbul’da masalsı kar manzaraları, tarihi yarımada beyaza büründü
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Tarihi yarımada kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

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İstanbul’da hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesini beyaza bürüdü. Sultanahmet Meydanı’nı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nın üzeri de beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ile kartpostallık manzaranın oluştuğu tarihi yarımada havadan görüntülendi.

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