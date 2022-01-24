İstanbul’da masalsı kar manzaraları, tarihi yarımada beyaza büründü

Tarihi yarımada kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

İstanbul’da hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesini beyaza bürüdü. Sultanahmet Meydanı’nı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nın üzeri de beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ile kartpostallık manzaranın oluştuğu tarihi yarımada havadan görüntülendi.