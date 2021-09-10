İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

İstanbul Anadolu Yakasında sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sokaklarda kimi vatandaş şemsiyesiyle yağmurdan korunurken, kimisi de hazırlıksız yakalanarak ceketiyle kendisini yağmurdan korumaya çalıştı.

İstanbul’da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Anadolu Yakasının bazı bölgelerinde etkili olan yağış hayatı da olumsuz etkiledi. Kim vatandaşlar meteorolojinin yaptığı uyarıları dinleyip şemsiyesi ile yağmura hazırlıklı yakalanırken kimisi de sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar mont ve ceketlerini başlarını üzerine çekerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle yollarda da trafiğin olumsuz etkilendiği görüldü. Bazı sürücüler zeminin yağmurdan dolayı ıslak olması nedeniyle fazla sürat yapmadan yollarına devam etti.