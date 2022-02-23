İstanbul’da sis etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sisin Aydos Ormanlarında ağaçlar ve evler ile birleşmesi ile ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Aydos Ormanlarını kaplayan sis dron ile görüntülendi.