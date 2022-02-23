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İstanbul’da sis etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu

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İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sisin Aydos Ormanlarında ağaçlar ve evler ile birleşmesi ile ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Aydos Ormanlarını kaplayan sis dron ile görüntülendi.

İstanbul’da sis etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu
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İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sisin Aydos Ormanlarında ağaçlar ve evler ile birleşmesi ile ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Aydos Ormanlarını kaplayan sis dron ile görüntülendi.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde sis oluştu. Pendik’te Aydos Ormanı ve civarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü, araçlar trafikte yavaş ilerledi. Oluşan sis sonucu ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Görüş mesafesinin düştüğü Aydos Ormanında etkili olan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken özellikle caddede araçlar, sis farlarını yakarak ilerleyebildi. Yetkililer, araç trafiğinin yoğun yaşandığı bölgelerde sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve aşırı sürat yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Sisin ağaçlar ve evlerle birleşmesi nedeniyle Pendik’te bulunan Aydos Orman’ında kartpostallık görüntüler dron ile havadan görüntülendi.

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