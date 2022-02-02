banner4556

İstanbul’da sis

banner4336

İstanbul’un özellikle Avrupa Yakası’nda sis etkili oluyor. Sis nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 63’e ulaştı.

İstanbul’da sis
banner4581

İstanbul’un özellikle Avrupa Yakası’nda sis etkili oluyor. Sis nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 63’e ulaştı.

banner4575

İstanbul’da özellikle Avrupa yakasının bazı kesimlerinde sis etkili olmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Anadolu Yakası’na geçişlerde yoğunluk oluştu. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii de sis nedeniyle trafikte yoğunluğun yaşandığı yerlerden oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin yoğunluk haritasına göre kentteki trafiğin akşam üzeri yüzde 63 seviyesine ulaştığı öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
2 milyon TL için bantlanarak öldürülmüştü,...
2 milyon TL için bantlanarak öldürülmüştü,...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349