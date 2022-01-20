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İstanbul’da tedavisi tamamlanan ‘Bahri’ suya bırakıldı

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İstanbul’da doğada yaralı halde bulunan Bahri türü kuş, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına geri bırakıldı.

İstanbul’da tedavisi tamamlanan ‘Bahri’ suya bırakıldı
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İstanbul’da doğada yaralı halde bulunan Bahri türü kuş, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına geri bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, doğada av koruma ve kollama faaliyetlerini sürdürüyor. İstanbul Büyükçekmece’de batağangiller familyasından ‘Bahri’ türü kuş yaralı ve bitkin halde bulundu. Ekiplerce bulunduğu yerden alınan yaralı ‘Bahri Kuşu’ daha sonra tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan kuş, 1-2 gün dinlendirildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Büyükçekmece Köprüsü’nün kıyılarında yaşam alanı suya bırakıldı.

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Suya bağımlı olarak yaşayan Bahri Kuşu, uzun boyunlu, sivri gagalı bir kuş tür olarak biliniyor.

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