İstanbul’da TEM ve D-100 karayolu kar yağışı sonrası beyaza büründü, sürücüler güçlükle ilerledi

İstanbul’da devam eden kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun bir şekilde yağan kar sonrası Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu ve D-100 Otoyolu beyaza büründü. Otoyollarda kar ile kaplanması sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar hızlarını düşürerek otoyolda ilerledi.

Akşam saatleri itibariyle kar yağışının şiddetli bir şekilde yağması sonrası kentin sokak, cadde ve otoyolları beyaza büründü. İstanbul Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu ve D-100 Otoyolu yağan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kar ile kaplanan yolda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Otoyolda bazı sürücüler emniyet şeridine çekip yolun temizlenmesini beklerken bazı sürücüler düşük hızlarda otoyolda ilerledi. Otoyolda ilerleyen sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için otoyolda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi.