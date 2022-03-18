İstanbul’da yeniden başlayan kar yağışı havadan görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamalarının ardından İstanbul Anadolu yakasında kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkisini gösteriyor. İş yerlerine gitmek için evden çıkan İstanbullu vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. Ani bastıran kar şehri beyaz örtü ile örttü. Kadıköy D-100 Karayolu ve çevresi havadan dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için kar yağışı uyarısı sonrası gece saatlerinde başlayan kar, sabahın erken saatlerinde de Anadolu yakasında etkili oldu. İşe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullu vatandaşlar ani bastıran kar ile zor anlar yaşadı. Ani bastıran kar ile yollar bir anda kapandı. İş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan sürücü ve yayalar beyaz örtü ile kaplanan yollarda ilerlemekte zorlandı. Evlerin çatıları beyaza bürünürken, Kadıköy D-100 Karayolu ve çevresi havadan dron ile görüntülendi.