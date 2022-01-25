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İstanbul’daki kar ulaşım sektörünü de vurdu

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İstanbul’daki kar esareti ulaşım sektörünü de vururken, seyahat acentelerine bağlı çok sayıda İstanbul yolcusu otobüs Tekirdağ’da dinlenmeye çekildi.

İstanbul’daki kar ulaşım sektörünü de vurdu
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İstanbul’daki kar esareti ulaşım sektörünü de vururken, seyahat acentelerine bağlı çok sayıda İstanbul yolcusu otobüs Tekirdağ’da dinlenmeye çekildi.

İstanbul’da yaşanan kar esareti sebebiyle Avrupa, İstanbul arası geçişlerin kapatılması, seyahat acentelerini de kötü etkiledi. İstanbul sınırından geri çevrilen çok sayıda otobüs, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi otogarında yolların açılmasını bekliyor.

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçe otogarında bulunan vatandaşlardan Vedat Koltuk, “Bu durumdan etkilendik tabi. Bütün yolcular evlerinden çıkamıyor. Herkes birbirine çıkamıyor. Yol açılmayınca millet boş boş dikiliyor bu soğukta. Ulaşımın tekrardan açılması lazım. Bu vatandaşın mağdur olmaması gerekiyor” dedi.

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