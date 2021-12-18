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İstanbullular hafta sonuna yağmurla uyandı

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İstanbul’da hafta sonunun ilk gününde sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı ara ara etkili oluyor. İşe gitmek için duraklarda bekleyen ya da sokakta yürüyen vatandaşların kimisi şemsiyeyle kimisi de montuyla yağmura karşı önlem aldı. Kimi vatandaşların da üst geçit merdivenlerinin altına sığınarak ıslanmaktan kaçtığı görüldü.

İstanbullular hafta sonuna yağmurla uyandı
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İstanbul’da hafta sonunun ilk gününde sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı ara ara etkili oluyor. İşe gitmek için duraklarda bekleyen ya da sokakta yürüyen vatandaşların kimisi şemsiyeyle kimisi de montuyla yağmura karşı önlem aldı. Kimi vatandaşların da üst geçit merdivenlerinin altına sığınarak ıslanmaktan kaçtığı görüldü.

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İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde de aralıklarla etkisini sürdürüyor. İşe gitmek için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar da şemsiyelerini kullanarak ya da otobüs duraklarına sığınarak ıslanmaktan kaçınıyor. Otobüs bekleyen kimi vatandaşların ise, yolda bulunan üst geçitlerin merdivenlerine sığınarak yağmurda ıslanmaktan kaçındığı görüldü.

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