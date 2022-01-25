banner4556

İstanbul’u çevre iller kurtaracak

banner4336

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yanı başında kar felaketi yaşayan İstanbul’a Tekirdağ merkezden kar küreme aracı gönderdi.

İstanbul’u çevre iller kurtaracak
banner4584

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yanı başında kar felaketi yaşayan İstanbul’a Tekirdağ merkezden kar küreme aracı gönderdi.

banner4575

Yoğun kar yağışı sonrasında hayatın felç olduğu İstanbul’a Tekirdağ’dan yardım gecikmedi. Birçok aracın mahsur kaldığı ve ilerleyemediği, ayrıca valilik kararıyla araçların giriş yapamadığı İstanbul’a Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in talimatlarıyla kar küreme aracı gönderildi.

Kar küreme aracı gece saatlerinden itibaren çalışmalara başlarken, onlarca tırın yolda mahsur kaldığı görüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ümraniye’de çocukların tehlikeli kayma oyunu...
Ümraniye’de çocukların tehlikeli kayma oyunu...
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616