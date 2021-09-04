’İstanbul’u Koşuyorum’ koşusu nedeniyle Pazar günü İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği tarafından, İstanbul’u Koşuyorum Caddebostan Colour Run Koşusu kapsamında İstanbul’da Pazar günü 07.00-12.00 saatleri arasında bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul’u Koşuyorum Caddebostan Colour Run Koşusu nedeniyle Pazar günü 07.00 -12.00 saatleri arasında Bağdat Caddesi’nin Kasadar Sokak kesişiminden Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısmı, Fener Kalamış Caddesi’nin Bağdat Caddesi kesişiminden Ahmet Mithat Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısmı, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve Çetin Emeç Bulvarı araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada, "İstanbul’u Koşuyorum Caddebostan Colour Run Koşusu” kapsamında 5 Eylül 2021 Pazar günü 07.00 -12.00 saatleri arasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif yollar aşağıya çıkarılmıştır.

Kapatılacak yollar şunlar:

"- Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kesişiminden Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Fener Kalamış Caddesi (Bağdat Caddesi kesişiminden Ahmet Mithat Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Çetin Emeç Bulvarı (Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Tan Sokak kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif yollar ise şunlar:

"- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu".