İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi yüzde 75’i aştı

İstanbul’a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 76.84’e yükseldi. Kentte etkili olan karın erimesi ve ardından sağanak yağışla birlikte hızla yükselişe geçen barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 20 arttı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi kar yağışından önce yüzde 55 seviyesindeyken, kar yağışı ve ardından sağanak yağışlarla birlikte kısa sürede arttı. İstanbul’da baraj doluluk son yağışlarla birlikte yüzde 76.84’e çıktı. İSKİ verilerine göre İstanbul’da dünden bugüne barajlardaki doluluk oranı yüzde 8.63 yükselirken haftalık bazdaki yükseliş ise yüzde 20.71 oldu.

İstanbul’da Şubat 2022’de barajlardaki su oranları, Elmalı ve Istrancalar yüzde 100, Ömerli yüzde 94,37, Kazandere yüzde 87.49, Pabuçdere yüzde 85.88, Darlık yüzde 74.32, Büyükçekmece yüzde 71.43, Terkos yüzde 71.03, Alibey, yüzde 66.17 ve Sazlıdere yüzde 44.95 olarak ölçüldü.