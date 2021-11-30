İşte fırtınanın acı bilançosu

Bursa’da 2 gündür etkili olan lodos sebebiyle 45 binanın çatısı uçarken, 64 ağaç devrildi. 80 kilometre hıza ulaşan şiddetli lodos ayrıca 14 tabelayı yerinden sökerken, 84 hafif yapı malzemesini ise etrafa savurdu.

Bursa’da 2 gündür etkili olan şiddetli lodos, taş üstünde taş bırakmadı. Dün gece Bursa Valisinin yaptığı yazlı açıklamayla okullar tatil edilirken, 80 kilometre hıza ulaşan lodos ise önüne kattığını götürdü. Yetkililerden alınan bilgiye göre, şu ana kadar 45 binanın çatısı uçarken, 64 ağaç ise devrildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri aralıksız şekilde olayla müdahale ederken, ayrıca 14 tabela yerinden söküldü. 84 hafif yapı malzemesinin etrafa savrulmasının yanı sıra, çok sayıda duvar devrildi.

Yetkililer, vatandaşları soba ve baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.