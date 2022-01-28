İzmit Cedit’te 373 bina yıkıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kent tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Cedit Mahallesinde yıkım işlemlerinde sona yaklaşıldı. Hak sahipleriyle yüzde 98 oranında anlaşma sağlanan proje kapsamında, şu ana kadar 373 bina yıkımı gerçekleştirildi. 933 hak sahibine ise toplamda 925 bin TL’lik 4. ay kira yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Cedit’te çalışmalarına devam ediyor. Kentsel dönüşümde uzlaşma oranında yüzde 98 ile Türkiye rekorunun yaşandığı Cedit’te, yıkım ihalesini alan firma kısa süre önce yıkımlara başlamıştı. Soğuk kış şartlarında kar yağışında bile devam eden çalışmalarda yıkım işlemlerinin yüzde 75’i tamamlandı. 3 Aralık 2021 tarihinden itibaren yıkımlara başlanan Cedit Mahallesinde bu zamana kadar 373 bina yıkıldı.

925 bin TL kira yardımı

Proje kapsamında hak sahiplerine kira yardımları da devam ediyor. Bu kapsamda 933 hak sahibine toplam 925 bin TL’lik 4. ay kira yardımı yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde taraflar arasında uzlaşma oranında bir Türkiye rekoru elde edildi. Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğu uzlaşmaların ardından kısa süre önce başlayan yıkım işlemlerinin de sorunsuz şekilde tamamlanması öngörülüyor. Şu an itibariyle yüzde 98 oranındaki anlaşma oranı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinde ulaşılan en büyük oran olarak gösteriliyor.

Bin 105 daire yapılacak

Proje kapsamında bin 105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.