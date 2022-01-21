İzmit’i çöp götürüyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinin sokaklar ile yol kenarına bırakılan çöpler ve molozlar ekipler tarafından toplanmıyor. Vatandaş sorumsuzluk yapıp atarken, belediye ise temizlemiyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokakları adeta çöp götürüyor. İzmit Belediyesi’ne bağlı ekipler kent merkezinde temizlik yaparken, biraz daha kenarda kalan mahallelere neredeyse temizlik hizmeti hiç gitmiyor. Vatandaşların büyük sorumsuzluk yaparak attığı çöpler sokaklarda, kaldırımda aynı şekilde günlerce duruyor. Ormanlık alanların yanı başına bırakılan molozlar aylardır konulduğu yerde bekliyor. İzmit Belediyesi’nin ’Buraya çöp ve moloz bırakmayın’ tabelasına rağmen vatandaşlar aynı yere ısrarla moloz ve çöp bırakıyor. Ormanın hemen yanı başında bulunan alana bırakılan çöpler aylardır alınmadan bekliyor. Vatandaşlar bu duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösteriyor.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde, kaldırımda bulunan ağaçların hemen hemen hepsinin altında yüzlerce sigara izmariti bulunuyor. Günlerdir ağaç altından alınmayan çöpler, doğaya zarar veriyor. Kuruçeşme TEM otoyolu kenarından gelen bir başka fotoğrafta ise yol kenarında molozların yanı sıra, atıkların da olduğu görülüyor. Her gün bölgeden geçtiğini, kimsenin ilgilenmediğini ifade eden Mustafa T., "Vatandaş sorumsuz atıyor. Ancak İzmit Belediyesi niye temizlemiyor. Kimin görevi bunu temizlemek? Biri sorumsuz atıyor, diğeri de sorumsuz olmamalı. Belediyenin görevi buraları temizlemektir" dedi.