İznik’te otantik ev fırtınası

Unesco’ya aday kent olan ve son olarak Avrupa Birliğine bağlı sessiz şehirler kategorisine kabul edilen tarihi ve turistlik kent İznik’te otantik evler fırtınası başladı. Dışarıdan yoğun ilgi gören tarihi kentin atmosferine uygun taş ve ahşap evlerde patlama var. Mimar Osman Yılmaz, “Tarih ve turizm açısından yoğun ilgi gören İznik’te apartman daireleri tarihe karışıyor, yerine ise ahşap ve taş evler tercih ediliyor” dedi.

Türkiye ve yurt dışından çok sayıda turistik göç almaya başlayan İznik’te mimari yapılar da değişmeye başladı. İlçenin tarihi atmosferine uygun yapılar değer kazanıyor. İznik ve bölgesinde hizmet gösteren Mimar Osman Yılmaz, “Burası Osmanlı, Selçuklu, Roma ve Bizans medeniyetlerine başkentlik yapmış bir yerdir. Yapılan tarihi kazılarda da bu medeniyetlerin yapılarını hepimiz gördük. Pandemiden dolayı İznik’in yıldızı daha da parladı. Bununla birlikte toprakların fiyat değeri arttı. İnsanlar ise buralara ahşap ve taş evler yapmaya başladı. Ben bir mimar olarak bu ilgiden son derecede mutluyum. Çünkü buraya gelen insanlar yatırım amaçlı geliyor. Burada ki marangoz, boyacı ve bütün esnaf kazanıyor. Projelerin çizimlerini yapıyoruz. İstenilirse anahtar teslimi baştan sona taş, ahşap ve bunglov ev gibi yapılarda yapıyor sahiplerine teslim ediyoruz” dedi.

Ünlü futbolcuların ve sanat camiasının da ilgi gösterdiği evlerin fiyatı, 500 bin lira ile 3 milyon arasında değişiyor.