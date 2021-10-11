Kabartma şeklindeki Allah yazısı şaşırttı

Bursa’nın İznik ilçesinde Sarıağıl Mahallesin de Halil Uzunca’ya ait tarlada üstü kabartmalı ’Allah’ yazısı bulunan domates, şaşırtıyor. Misafirlerine salçalık domates verirken fark ettiği ’Allah’ yazılı domatesi, itina ile saklıyor.

Kabartma şeklindeki Allah yazısı şaşırttı
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Bursa’nın İznik ilçesinde Sarıağıl Mahallesin de Halil Uzunca’ya ait tarlada üstü kabartmalı ’Allah’ yazısı bulunan domates, şaşırtıyor. Misafirlerine salçalık domates verirken fark ettiği ’Allah’ yazılı domatesi, itina ile saklıyor.

Sarıağıl Mahallesinde yaşayan Halil Uzunca, tarlasında dikmiş olduğu domates fidelerinden topladığı domatesleri kış mevsiminde tüketmek üzere kilere kaldırdı. Uzunca, misafirliğe gelen yakınlarına salçalık domates verirken domateslerden birisinin üzerinde ’Allah’ yazısını gördü. Uzunca, domatesi itinayla saklıyor.

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