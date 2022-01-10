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Kaçak avcılara denetimler devam ediyor

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Doğa Koruma ve Millî Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları düzenli denetimlerle bölgede usulsüz ve kaçak avcılığa geçit vermiyor.

Kaçak avcılara denetimler devam ediyor
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Doğa Koruma ve Millî Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları düzenli denetimlerle bölgede usulsüz ve kaçak avcılığa geçit vermiyor.

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Sık sık yapılan denetimlerle evraksız ve kaçak avlanan şahıslara işlem yapılıyor. Yaban hayvanlarını koruma, usulsüz ve kaçak avcılığı kontrol maksadıyla yapılan bu haftaki denetimlerde 501 avcı kontrol edilirken, Doğa Koruma ve Millî Parklar Bursa Bölge Müdürlüğü bölgeye bağlı bulunan illerde av koruma-kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde Balıkesir, Bursa ve Çanakkale’de toplamda 4 kişiye usulsüz avlanmalarından dolayı 8 bin 748 TL. para cezası, 3 bin TL. tazminat cezası kesildiği ve 1 adet av tüfeğine el konulduğunu duyurdu.

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